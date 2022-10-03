فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تعزي إندونيسيا بضحايا أحداث كرة القدم

ماسك يعرض روبوته الشهير

قوات الاحتلال تعتقل أطفال خلال ممارستهم كرة القدم

النائب زيدان يدعو لتلبية نداء "الأقصى في خطر" على كافة المستويات

انتصاران للصلاح والاتحاد في انطلاقة إياب دوري جوال لكرة اليد

سليمان العبيد يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الشاطئ ومدربه السابق

اللولحي يرتدي شارة القيادة مزينة بالعلم الفلسطيني

مشعل: فتح القدس لن يكون بالمفاوضات أو السلام المزيف

الداعية "الراميني" يدعو لحماية الأقصى ويُحذّر من مخططات المستوطنين

انطلاق احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين في الجامعة الإسلامية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

أعربت عن تضامنها معها

حماس تعزي إندونيسيا بضحايا أحداث كرة القدم

03 أكتوبر 2022 . الساعة 00:42 بتوقيت القدس
...
أحداث شغب
غزة/ فلسطين أون لاين :

بعثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة في الأحداث المؤسفة، التي وقعت بعد مباراة لكرة القدم، بمدينة مالانغ شرق جزيرة جاوة بإندونيسيا، وخلّفت عدداً من الضحايا والمصابين.

وأعربت الحركة في تصريح صحفي الأحد، عن تضامنها مع أهالي الضحايا والجرحى، ومع الشعب الإندونيسي الشقيق في هذا المصاب الأليم.

ودعت الله أنَّ يمنّ عليهم بجميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ إندونيسيا الشقيقة وشعبها العزيز من كلّ مكروه وسوء، سائلة الله تعالى الرَّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

#حماس #إندونيسيا #شغب الملاعب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة