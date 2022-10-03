انتصاران للصلاح والاتحاد في انطلاقة إياب دوري جوال لكرة اليد

غزة/ فلسطين أون لاين :

حقق فريقا الصلاح واتحاد دير البلح الفوز، في افتتاحية مرحلة الإياب لدوري جوال 2022_2023 لكرة اليد بالمحافظات الجنوبية، على أهلي النصيرات وشباب جباليا تواليا، وذلك مساء الأحد، بصالتي خلف العجلة وسعد صايل على التوالي.

نادي الصلاح (43) _ (23) أهلي النصيرات

تمكن الصلاح من تحقيق فوز متوقع على أهلي النصيرات، بفضل فارق الخبرة والامكانيات الفنية والبدنية بين الفريقين، فحسم شوطي اللقاء لصالحه بنتيجة 19_5، و24_18 على التوالي، وبنتيجة إجمالية 43_23.

ورفع الصلاح رصيده للنقطة 15 في صدارة الترتيب مؤقتا، وبقي الأهلي خامسا برصيد 3 نقاط.

أفضل مسجل للصلاح عبد الله المسلمي (8) أهداف، فيما كان أنور نصار أفضل مسجل للاهلي وله 10 أهداف.

قاد اللقاء تحكيميا: محمد خير الله وهاني بوادي للساحة، ميقاتي أنيس إسماعيل، مسجل مجدي حرب، مقيم حكام كمال أبو هولي، محمد مهدي لجنة مسابقات.

شباب جباليا (35) _ (43) اتحاد دير البلح

حقق اتحاد دير البلح فوز هام على منافسه العنيد شباب جباليا، في لقاء اتسم بالندية والقتالية، ليتمكن الاتحاد من حسم نتيجة شوطي المباراة لصالحه 21_15، و22_20 على التوالي، وبنتيجة إجمالية 43_35 للإتحاد.

ورفع اتحاد الدير رصيده للنقطة 12 في المركز الثالث، وبقي شباب جباليا رابعا برصيد 6 نقاط.

أفضل مسجل للاتحاد خليل مهدي (11) هدف، وجاء محمد علي كأفضل مسجل لجباليا لتسجيله (13) هدف.

قاد اللقاء تحكيميا: إياد برهوم ومصطفى الحنجوري للساحة، ميقاتي أحمد بدوان، مسجل خالد هارون، مقيم حكام أيمن بشير، هيثم بوادي لجنة مسابقات.