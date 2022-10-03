سليمان العبيد يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الشاطئ ومدربه السابق

غزة - وائل الحلبي

وجه سليمان العبيد نجم فريق خدمات الشاطئ رسالة مؤثرة لجماهير فريقه في أول ظهور له مع البحرية في الموسم الحالي.

وشارك العبيد في مباراة الشاطئ أمام خدمات خانيونس للمرة الأولى منذ بداية الموسم بعدما قرر اتحاد كرة القدم تخفيض العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف من 6 مباريات إلى 3 مباريات.

وشهدت المباراة تسجيل العبيد لهدف التقدم للشاطئ والتي انتهت بفوز البحرية بثلاثة أهداف مقابل هدف لخدمات خانيونس.

وقال العبيد :" أوجه اعتذاري وتقديري لجماهير الشاطئ على الخطأ الذي بدر مني بداية الموسم بالتوقيع لنادي نماء، الأمر الذي تسبب بأزمة الإيقاف والتي حرمت الفريق من خدماتي في المباريات الثلاثة الماضية".

وأضاف العبيد: "الشاطئ سيكون قادر على المنافسة بكل قوة للعودة للدوري الممتاز، وأن الفوز الأول على حساب خدمات خانيونس هو اهداء لجماهير البحرية وللكابتن بسام أبو الصادق المدير الفني السابق للفريق".

وتمكن الشاطئ من تحقيق أول انتصاراته على خدمات خانيونس، بعدما واجه صعوبة في مبارياته الثلاثة الماضية حيث تعادل في مباراتين أمام بيت لاهيا وبيت حانون الأهلي وخسر من البريج في الجولة الماضية.