انطلاق احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين في الجامعة الإسلامية

انطلقت في الجامعة الإسلامية بغزة احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين، الذي أطلقت عليه اسم "أفواج الأصالة والتميز".

وبلغ عدد خريجيه وخريجاته (2714) خريجًا وخريجة، وخصصت أول أيامه للاحتفال بتخريج طلبة كلية الآداب للعام الدراسي 2021/2022م.

وأُقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بحضور كل من: الدكتور محمد سعدي العكلوك- رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، وأعضاء مجلس الجامعة، والدكتور أسامة خالد حماد- عميد كلية الآداب.

وحضر الحفل جمع من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمجتمعية، ولفيف من قادة الفكر والمعرفة في المجتمع، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في كلية الآداب، والخريجون والخريجات، وذووهم.

الجامعة جزء من فلسطين

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية الآداب، هنّأ الأستاذ الدكتور فرحات خريجي وخريجات "أفواج الأصالة والتميز" بتخرجهم من الجامعة، ورحّب بجميع الحضور والضيوف على أرض الجامعة الإسلامية بغزة، وقال :"هذه الجامعة جزء من فلسطين، وجزء من شعب فلسطين الصابر، الجامعة اليوم في عامها الرابع والأربعين قد اشتد عودها وتفرّعت أغصانها، وما زالت وستبقى تؤتي ثمرها كل حين".

ولفت الأستاذ الدكتور فرحات إلى أنّ الجامعة في العام 1978 بدأت بتخصصين فقط هما: اللغة العربية وأصول الدين، واليوم فيها أكثر من (160) برنامجًا أكاديميًّا يمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، إضافة لبرامج الدبلوم المهني المتخصص والدورات التدريبية وتقديم الاستشارات العلمية في المجالات المختلفة.

وأكد الأستاذ الدكتور فرحات أنّ الجامعة الإسلامية كانت ولا تزال وفيةً لمجتمعها وأمتها، تقدم خدماتها مرتكزة على رصيد وافر من القيم الإسلامية وهي قيم الفطرة السوية والتي هي جوهر القيم الإنسانية، وتابع حديثه قائلًا: "اليوم تُخرّج الجامعة هذه الكوكبة من كلية الآداب بجميع تخصصاتها، بعد قضائهم أربع سنوات وهم يكابدون عناء التعلم، زرعتم واجتهدتم واليوم يوم الحصاد، يوم الفرح، فهنيئًا لكم أيها الخريجون، وهنيئًا للآباء والأمهات تخرج أبنائهم".

كلمة الخريجين

ونيابة عن خريجي وخريجات كلية الآداب، عبّرت الخريجة لما ناهض أبو عوض- من قسم الصحافة والإعلام، عن اعتزازها وخريجي وخريجات "أفواج الأصالة والتميز" بالالتحاق في الجامعة الإسلامية والدراسة فيها والوقوف على منصة تخريج طلبتها، وقالت:" تَخرُّجنا من الجامعة الإسلامية وسام شرف لنا، وبداية لمستقبل مشرق نحو تحقيق آمالنا وأحلامنا".

وقالت الخريجة أبو عوض :"نقف اليوم أمامكم هذه الوقفة المباركة لنعطي كلّ ذي فضل حقه من الشكر والحب والفرح، أبدأ بكم أساتذتي العظام، سأظل أحفر في فؤادي حروفكم، وأتغنَّى بعلمكم، كنتم لنا قدوة وكانت مناراتكم دليلًا لنا"، ووجّهت كل عبارات الحب والوفاء لوالديها وإخوتها ولكل من كان له دور في نجاحها وتميُّزها، ووعدت باسم خريجي وخريجات كلية الآداب أن يبقوا الأوفياء وأن يعطوا كل ما لديهم من علم ومعرفة بما يخدم جامعتهم ووطنهم ومجتمعهم.

درع التفوق

مع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلَّم كل من: الدكتور العكلوك، والأستاذ الدكتور فرحات، والدكتور حماد، درع التفوق للطالبة مريم أحمد الروبي- الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية الآداب للعام الدراسي 2021/2022م.

بروتوكول التخرج

وقد طلب كلٌّ من: الدكتور حماد من رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطّلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.













المصدر / فلسطين أون لاين