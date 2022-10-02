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حماس: عملياتُ إطلاق النار ردٌّ على جرائم الاحتلال ضد الأقصى

02 أكتوبر 2022 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
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لحظة هروب مستوطنين من عملية إطلاق نار استهدفت مركبات المستوطنين قرب مستوطنة ايتمار جنوب نابلس مساء اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ عمليات إطلاق النار المتواصلة صوب جيش الاحتلال والمستوطنين، ردٌّ على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك تعقيبًا من الناطق باسم الحركة حازم قاسم، على استهداف جنود الاحتلال والمستوطنين بسلسلة عمليات إطلاق نار في أكثر من موقع شمال الضفة اليوم، كان آخرها إصابة جندي صهيوني في عملية إطلاق نار مساء اليوم طالت كذلك مسؤول ما يسمى "مجلس مستوطنات شمال الضفة".

وقال قاسم في تصريح صحفي مساء اليوم، إنّ "نابلس جبل النار تشتعل تحت أقدام جيش الاحتلال ومستوطنيه في عمليات إطلاق نار متواصلة، ردًّا على جرائم الاحتلال ضد شعبنا والمسجد الأقصى المبارك".

وأضاف "‏هذه المقاومة الملتهبة هي التي ستحسم المعركة ضد الاحتلال لصالح شعبنا الفلسطيني ولن تتوقف إلا بتحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال".

ومساء اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، أنّ رئيس ما يسمى "مجلس المستوطنات" شمال الضفة يوسي دغان تعرَّض لإطلاق نار قرب مستوطنة إيتمار جنوب نابلس، في حين أُعلن عن إصابة جندي صهيوني بعملية إطلاق النار قرب المستوطنة ذاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #حماس #الاحتلال #نابلس #حازم قاسم

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