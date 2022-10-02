بحر يهنئ الصين باليوم الوطني ونيجيريا بإعلان الاستقلال

هنأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، جمهورية الصين الشعبية بمناسبة اليوم الوطني، وجمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة ذكرى إعلان استقلالها.

وقال بحر في برقية لرئيس البرلمان الصيني لي تشان شو:" يسعدنا أن نتقدم لكم وإلى جمهورية الصين الشعبية، بأحر التهاني بمناسبة اليوم الوطني، متمنين للصين وشعبها المزيد من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار".

وأكد بحر على العلاقات الثنائية التي تربط جمهورية الصين الشعبية بفلسطين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس التشريعي الفلسطيني والبرلمان الصيني، مقدرًا مواقف الصين تجاه القضية الفلسطينية العادلة.

في إطار منفصل؛ قال بحر في برقية لرئيس مجلس النواب النيجيري فيمي غباجابياميلا :"نتقدم باسم شعبنا الفلسطيني لجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الشقيق بالتهنئة بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال".

وأشاد بحر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط نيجيريا بفلسطين، ومقدرًا مواقف نيجيريا الداعمة للقضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين