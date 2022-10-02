الاحتلال يمدد اعتقال الأسير خليل عواودة

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسير خليل عواودة، ليوم غد الإثنين، بعدما كان مقرراً الإفراج عنه، اليوم الأحد، بموجب اتفاق مع سلطات الاحتلال بعد إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال المحامي خالد زبارقة، إن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الأسير عواودة ليوم غد، ولم تقدم نيابة الاحتلال بحقه لائحة اتهام، حيث كان من المفروض أن يفرج الاحتلال عنه، اليوم الأحد.

وأوضح زبارقة في تصريح صحفي، أنه كان من المقرر، أن يفرج عن الاحتلال عن الأسير عواودة اليوم، بموجب اتفاق بينه وبين إدارة السجن، بعد أن أضرب عن الطعام لأكثر من 6 أشهر.

وفي السياق، قالت عائلة عواودة، إن المحكمة قررت تأجيل جلسة الأسير خليل عواودة ليوم غد الإثنين، للبت في تهمة استخدامه هاتفا نقالا استخدمه للتواصل مع عائلته أثناء نقلة من المستشفى لعيادة سجن الرملة.

يذكر أنه في 31 آب/أغسطس الماضي، علق الأسير عواودة، إضرابه عن الطعام الذي استمر 172 يوما، بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال بإنهاء الاعتقال الإداري.

وأضرب عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل، اعتقلته قوات الاحتلال في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحول للاعتقال الإداري دون أن توجه له لائحة اتهام.

وانضم عواودة لقائمة طويلة سبقته، تضم مئات الأسرى الإداريين الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية لانتزاع حريتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين