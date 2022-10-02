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الاحتلال يبعد شابين مقدسييْن عن الأقصى 3 أشهر

02 أكتوبر 2022 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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الاحتلال يسلم الشابين المقدسيين قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين مقدسيين من بلدة العيسوية، شمال شرقي مدينة القدس، عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أبعدت الشابين محمد موسى مصطفى، ومحمد درباس من العيسوية عن المسجد الأقصى ثلاثة أشهر.

ويمارس الاحتلال سياسة الإبعاد والاعتقال والمنع من السفر بحق المرابطين والمرابطات في الأقصى، في محاولة لثنيهم عن الرباط في المسجد، والتصدي لمحاولات اقتحامه المتكررة من المستوطنين.

وتزامن قرار الإبعاد، مع تأمين شرطة الاحتلال اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين لباحات الأقصى، وقيام مستوطنة بانتهاك حرمة المسجد المبارك بالرقص والغناء.

ونشرت المستوطنة مقطعا مصورا عبر حساباتها وهي ترقص على أصوات الموسيقى والغناء، أثناء اقتحامها للمسجد برفقة مجموعات المستوطنين.

واقتحم أكثر من 116 مستوطناً بحماية شرطة الاحتلال، صباح اليوم، المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #الاحتلال #سياسة الإبعاد

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