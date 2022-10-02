"حماس" تعزي إندونيسيا بضحايا أحداث كرة القدم

بعثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة في الأحداث المؤسفة، التي وقعت بعد مباراة لكرة القدم، بمدينة مالانغ شرق جزيرة جاوة بإندونيسيا، وخلّفت عدداً من الضحايا والمصابين.

وأعربت الحركة في تصريح صحفي الأحد، عن تضامنها مع أهالي الضحايا والجرحى، ومع الشعب الإندونيسي الشقيق في هذا المصاب الأليم.

ودعت الله أنَّ يمنّ عليهم بجميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ إندونيسيا الشقيقة وشعبها العزيز من كلّ مكروه وسوء، سائلة الله تعالى الرَّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقتل 174 شخصا وأصيب 188 آخرون مساء السبت، بعد أحداث شغب في جزيرة جاوا عقب مباراة كرة قدم في دوري الدرجة الأولى الإندونيسي.

وبحسب الصحافة الإندونيسية، فقد تسببت أعمال الشغب في ملعب كانجوروهان في مالانج بمقتل 174 شخصا من أنصار نادي أريما مالانج، بالإضافة إلى شرطيين اثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين