سيدة تطعن زوجها 4 طعنات وتسكب الماء الساخن على وجهه

أقدمت سيدة أردنية، على سكب ماء ساخن على وجه زوجها وطعنه أربع طعنات متفرقة بأنحاء الجسم في منطقة الخالدية محافظة المفرق، وفق مصدر أمني.

وقال مصادر محلية، إنه تم إسعاف الزوج إلى مستشفى البشير الحكومي ووصفت حالته بالسيئة.

ولفتت إلى أن السيدة ارتكبت ذلك على إثر خلافات عائلية وتم ضبطها وضبط الأداة المستخدمة.

اقرأ أيضا: حماة تقتل زوج ابنتها وتحرق جثته في الأردن

ونوّهت إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة.

وشهد الشارع الأردني في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في عدد الجرائم، إذ شهد،مؤخرا أيضًا جريمة قتل مروعة عندما أقدم أب على إطلاق نار صوب أبنائه الثلاثة في منطقة يرقا بمحافظة البلقاء، ما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين إصابة أحدهما خطيرة.

المصدر / وكالات