مطلوب مسوقين ميدانين للعمل في مركز سمارت الدولي

ضمن مشروع العمل مقابل المال وبالشراكة مع جمعية MACA وصل إعلان توظيف صادر عن مركز سمارت الدولي بغزة يعلن فيه عن حاجته لمسوقين ميدانين من كلا الجنسين.

شروط التسجيل

1. حاصل على مؤهل علمي ذات صلة في المجال المطلوب.

2. يمتلك مهارة الاقناع والقدرة على التواصل والاتصال.

3. حسن المظهر واللباقة في التحدث.

4. يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.

طريقة التسجيل

- للتقدم للوظيفة زيارة مقر الفرع الرئيسي يوميا من الساعة 11 – 4م

- العنوان: مدينة غزة – ميناء الصيادين – مقابل سلطة النقد - عمارة اليازجي – ط1

- آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق 04/10/2022