430 حالة اعتقال خلال أيلول بينهم 20 امرأة و42 طفلًا

رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، 430 حالة اعتقال بحق أبناء شعبنا، قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 42 طفلاً، و20 سيدة.

وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الشهر الماضي بشكل يومي مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين عشرات المرات، ومارست عمليات الاعتقال والتي تركزت في مدينة القدس، حيث وصلت حالات الاعتقال فيها إلى ما يزيد عن 160 حالة اعتقال بينهم نساء وأطفال.

ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين بينهم 4 صيادين تم اعتقالهم خلال عملهم مقابل شواطئ المنطقة الوسطى، أطلقت سراح 3 منهم بعد اعتقال لمدة أسبوعين، بينما الرابع لا يزال معتقلاً، وخمسة آخرين تم اعتقالهم خلال اجتيازهم السياج الحدودي جنوب وشمال القطاع، بينهم طفل من سكان رفح تم الإفراج عنهم لاحقاً بعد التحقيق.

ونوّه المركز إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال أيلول خمسة أشقاء من نابلس دفعة واحدة وهم (أحمد، ومحمود، ومحمد، وعلي، وعمر) مؤيد غازي، كما اعتقلت مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من منزله بالطور، وأطلقت سراحه بعد تهديده بالاعتقال مرة أخرى، كذلك أعادت اعتقال الأسير المحرر "هشام أبو هواش" والذي خاض إضرابًا عن الطعام في اعتقاله السابق لمدة 141 يوماً ضد اعتقاله الإداري.

وذكر أنه تم اعتقال الشاب عاصف الرفاعي، من بلدة كفر عين في رام الله، وهو مصاب بسرطان القولون والغدد وبحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، كما اعتقل الشاب أيمن عصام أبو شحادة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة عقب اقتحام منزله في بلدة حوارة جنوب نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين