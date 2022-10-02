الإعلان عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة و رام الله ، وذلك خلال أيام قليلة.

وأكد مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية في غزة لؤي المدهون في تصريحات صحفية، أنّ هناك انفراجة في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المدرجة على برنامج التحويلات النقدية.

وبيّن أن المخصصات ستُصرف على دفعتين ماليتين الأولى في الشهر الجاري والثانية في شهر ديسمبر المقبل من هذا العام.

وقال:” كنا نأمل صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في شهر سبتمبر الماضي، ولكن لأسباب خاصة بوزارة المالية تم إرجاء الصرف لشهر أكتوبر الجاري.

وفي السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه مالياً بقيمة 28.5 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، دعمه المتواصل لوزارة التنمية الاجتماعية، والمسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال برنامج التحويلات النقدية (CTP).

وأشار إلى أنه رفع من خلال هذه الدفعة مساهمته المالية المعتادة بأكثر من الضعف، حيث قدم 28.5 مليون يورو، قدمت إسبانيا منها ما قيمته مليون يورو.

وفي سياق متصل قال مصدر خاص لوكالة الرأي إنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستفيدة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، والاتحاد الأوروبي قام بإيداع المبلغ المخصص لدى وزارة المالية بانتظار عملية الصرف.

المصدر / فلسطين أون لاين