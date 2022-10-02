"حنيني" يبارك عملية نابلس ويدعو لمواجهة قطعان المستوطنين

بارك القيادي في حركة "حماس" عبد الحكيم حنيني، اليوم الأحد، العملية التي نفذتها المقاومة صباح اليوم في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال حنيني، خلال تصريحات صحفية وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الأحد: إن "عملية نابلس تعبر عن طبيعة الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن مقدساتهم ووطنه وأرضه وعرضه".

ووجّه حنيني التحية لأبطال الضفة ومجاهديها، داعياً للمضي في الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال.

وعبّر عن ثقته الكبيرة بأبناء الشعب الفلسطيني ومجاهديه والمناضلين والمقاومين من الفصائل كافّة، الذين يستخدمون كل الوسائل لكنس المحتل، ملفتاً إلى أن المقاومة تمكنت من تنفيذ عمليات بطولية رغم المعاناة والملاحقة من الاحتلال والسلطة.

وأصيب صباح اليوم مستوطن في عملية إطلاق النار قرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة المحتلة.

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وادعت وسائل عبرية إن مستوطناً يبلغ من العمر 40 عاما، أصيب في ظهره، بعد إطلاق رشقات من الرصاص صوب حافلة ومركبة للمستوطنين على طريق مستوطنة "ألون موريه".

وأظهرت لقطات مصورة لحظة تنفيذ العملية، وإطلاق الرصاص صوب الحافلة والمركبة، بينما أظهرت صوراً لإصابتهما بشكل مباشر.

بدورها، أعلنت المقاومة في نابلس عن تنفيذها عملية نوعيّة وجريئة في منطقة حساسة مليئة بالحواجز والأبراج العسكرية، بالقرب من حاجز مستوطنة "ألون موريه" بوابل من الرصاص.

وعقب العملية، أغلقت قوات الاحتلال حاجز بيت فوريك، وأجرت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة بحثاً عن المنفذين.

المصدر / فلسطين أون لاين