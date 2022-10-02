مطلوب موظف تحصيل وسداد في المجلس الفلسطيني للإسكان بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن المجلس الفلسطيني للإسكان يعلن فيه عن توفر الوظيفة الشاغرة التالية بالمحافظات الجنوبية (غزة):

- مسمى الوظيفة: موظف تحصيل وسداد.

- طبيعة العمل: مكتبية – ميدانية، بدوام كامل.

- الهدف العام للوظيفة: تحصيل أموال المجلس المستحقة على المستفيدين من المشاريع والبرامج الممولة والتابعة للمجلس

شروط ومتطلبات الوظيفة:

- المؤهل العلمي: شهادة البكالوريوس في العلوم المالية أو الإدارية أو التنموية أو الاجتماعية أو المحاسبة أي تخصص ذي علاقة من جامعة معترف بها.

- الخبرة العملية: خبرة عملية مطابقة لا تقل عن (3) أعوام في مجال الائتمان وتحصيل القروض مع المؤسسات المالية أو المصرفية.

القدرات والمهارات:

- الإلمام بالقوانين والسياسات المتعلقة بالائتمان والتحصيل.

- القدرة على تحليل المشكلات ذات العلاقة بسير العمل، وتقديم الحلول المناسبة لها.

- امتلاك مهارات عالية في التفاوض والإقناع.

- مهارات عالية في التواصل الشفهي والكتابي مع المقترضين واللباقة في الحديث.

- الفدرة على التعامل مع برامج الحاسوب وقواعد البيانات المتعلقة بمجال العمل وخاصة MS-Office.

- القدرة على القيام بالزيارات الميدانية خارج مكان العمل.

- تحمل ضغط العمل والتعاون مع فريق العمل.

- الإلمام الجيد باللغتين العربية والإنجليزية.

- القدرة على إعداد وكتابة التقارير الدورية.

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التنافس على الوظيفة المذكورة أعلاه ممن تنطبق عليهم الشروط السابقة، إرفاق السيرة الذاتية على صيغة ملف Word بالإضافة الى شهادات الخبرة إلى العنوان الإلكتروني: [email protected] ، وذلك حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 6/10/2022 الساعة 3:00 مساء.