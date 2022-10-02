مطلوب موظف تحصيل وسداد في المجلس الفلسطيني للإسكان بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن المجلس الفلسطيني للإسكان يعلن فيه عن توفر الوظيفة الشاغرة التالية بالمحافظات الجنوبية (غزة):
- مسمى الوظيفة: موظف تحصيل وسداد.
- طبيعة العمل: مكتبية – ميدانية، بدوام كامل.
- الهدف العام للوظيفة: تحصيل أموال المجلس المستحقة على المستفيدين من المشاريع والبرامج الممولة والتابعة للمجلس
شروط ومتطلبات الوظيفة:
- المؤهل العلمي: شهادة البكالوريوس في العلوم المالية أو الإدارية أو التنموية أو الاجتماعية أو المحاسبة أي تخصص ذي علاقة من جامعة معترف بها.
- الخبرة العملية: خبرة عملية مطابقة لا تقل عن (3) أعوام في مجال الائتمان وتحصيل القروض مع المؤسسات المالية أو المصرفية.
القدرات والمهارات:
- الإلمام بالقوانين والسياسات المتعلقة بالائتمان والتحصيل.
- القدرة على تحليل المشكلات ذات العلاقة بسير العمل، وتقديم الحلول المناسبة لها.
- امتلاك مهارات عالية في التفاوض والإقناع.
- مهارات عالية في التواصل الشفهي والكتابي مع المقترضين واللباقة في الحديث.
- الفدرة على التعامل مع برامج الحاسوب وقواعد البيانات المتعلقة بمجال العمل وخاصة MS-Office.
- القدرة على القيام بالزيارات الميدانية خارج مكان العمل.
- تحمل ضغط العمل والتعاون مع فريق العمل.
- الإلمام الجيد باللغتين العربية والإنجليزية.
- القدرة على إعداد وكتابة التقارير الدورية.
طريقة التسجيل
- على الراغبين في التنافس على الوظيفة المذكورة أعلاه ممن تنطبق عليهم الشروط السابقة، إرفاق السيرة الذاتية على صيغة ملف Word بالإضافة الى شهادات الخبرة إلى العنوان الإلكتروني: [email protected] ، وذلك حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 6/10/2022 الساعة 3:00 مساء.