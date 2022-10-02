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من هو الطفل ريان سليمان

02 أكتوبر 2022 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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الطفل ريان سليمان أصيب بسكتة قلبية وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية

ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، استشهد الخميس، 29 سبتمبر/ أيلول 2022 أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

جنود الاحتلال لاحقوا طلبة المدارس في منطقة "خربة الدير" في تقوع، أثناء عودتهم لمنازلهم، ما أدى إلى توقف قلب الطفل ريان سليمان، نقل إثرها إلى المستشفى.

عائلة ريان، فقد قالت إن جنودا من قوات الاحتلال اقتحموا منزلهم في بلدة تقوع أمس الخميس، لاعتقال شقيقيه الطفلين بتهمة إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال.

وكان الطفل عائدا من المدرسة مع تلاميذ آخرين في البلدة حين بدأت قوات الاحتلال مطاردتهم.

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وقال والده ياسر -في مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي- إن أحد الجنود ظل يركض وراء ريان حتى مات الطفل "من الخوف".

وزارة الصحة أعلنت أن الطفل سليمان وصل إلى قسم الطوارئ في مستشفى بيت جالا الحكومي، وكان قلبه متوقفا، وان جميع محاولات الأطباء لإنعاشه لم تنجح.

جاء استشهاد ريان في وقت كانت أيضا قوات الاحتلال تقتحم مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة في المنطقة الجنوبية من الخليل، وتداهم الغرف الصفية، وتعتدي بالضرب على المعلمين والطلبة ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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