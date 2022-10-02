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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة والقدس

02 أكتوبر 2022 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 6 مواطنين على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الصف وسط مدينة بيت لحم واعتقلت الشابين حمادة عيسى حجازي، ومحمد حسين حجازي.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى عنايا من عزون شرق قلقيلية، فيما اعتقل الشاب نهاد أبو مرجانة من بيتا جنوب نابلس.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد السعو من حي الشيخ جراح، والفتى منصور إبراهيم العباسي.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #اعتقالات #قوات الاحتلال

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