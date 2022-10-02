"بيت حانون" الرياضي يكشف عن موقفه من أحداث "الشغب" أثناء مباراته مع "خدمات رفح"

أصدر نادي بيت حانون الرياضي، بيانًا توضيحيًا حول أحداث الشغب والاعتداء التي جرت خلال مباراة النادي مع نادي خدمات رفح أمس.

وقال النادي في بيانه، اليوم الأحد، إن منظومة نادي خدمات رفح منظومة كبيرة ونحن نقدر حجمها ودورها في رقي الرياضة الفلسطينية، ولكن "بحجم تقديرنا لهذه المؤسسة، فنحن نحمل كمًا كبيرًا من الاستهجان لما رأينا من بعض المنفلتين وصناع الشغب في مدرجات نادي خدمات رفح، والتي بكل أسف انساق خلفها بعض أعضاء وكوادر هذه المؤسسة الكبيرة، واتضح ذلك من خلال سلوك البعض منهم في أثناء المباراة، ووصولا لبيان مجلس إدارة نادي خدمات رفح بالأمس".

وتساءل النادي: "هل المدير الفني هو من كان في المدرج وهو من سب وشتم وألقى الزجاجات الفارغة على دكة البدلاء؟"، مضيفا "ألم يصعد السيد رئيس نادي خدمات رفح إلى المدرج وبعدها طلب من الشرطة ضبط المدرج ومعاقبة المتسببين بالأحداث والمشكلات وهذا للأسف لم يحصل!".

وأضاف: "المبررات الموجودة في بيان نادي خدمات رفح كانت قد حصلت أم لم تحصل، وسواء التصرف غير لائق من أحد اللاعبين فهل تكون الجماهير وأعضاء وكوادر النادي هم جهة العقاب وأخذ القصاص أم الاتحاد ولجنة المسابقات وحكم المباراة!".

وأكّد النادي احترامه للضيوف وأعضاء مجالس الإدارات والأجهزة الفنية والإدارية، شاجبا الألفاظ البذيئة التي تقوم بها بعض الجماهير الرياضية، معبرا في السياق عن أمله في أن تحذو باقي جماهير غزة الرياضية لجماهير نادي اتحاد بيت حانون الرياضي والتي كان لنا نحن في مجلس إدارة النادي بتوعيتها لتكون مثالا يحتذى به وتشهد لها المنظومة الرياضية بذلك.

وكان مدير نادي بيت حانون الرياضي محمد العماوي وفي أعقاب انتهاء ناديه من المباراة التي جمعته مع نادي خدمات رفح بمدينة رفح جنوبي القطاع، قال إنه تعرض شخصيا للضرب والقدح بالألفاظ الخارجة من قبل جماهير نادي خدمات رفح، وكذلك بعض اللاعبين، رغم أن المباراة انتهت لصالح الأخير واحد دون مقابل.

المصدر / فلسطين أون لاين