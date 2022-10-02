مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينيين بالحجارة شرقي نابلس

رشق مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس شمال الضفة.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريح صحفي، أن "مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك العسكري المقام على مدخل البلدة، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها".



وأشار دغلس إلى أن "المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين، بعدما فتحت قوات الاحتلال الحاجز أمام المواطنين بعد إغلاقه بالاتجاهين"، مشيراً إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز.



وفي السياق ذاته؛ أفادت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل قرية سالم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج إلى البلدة، كما اقتحمت منطقة الظهرة بالقرية، وشرعت بعملية تفتيش لعدة منازل".



وأصيب مستوطن بجروح، اليوم الأحد، على إثر إطلاق مقاومين فلسطينيين الرصاص تجاه مركبته، على طريق مستوطنة "ألون موريه"، المقامة على أراضي قرى شرق مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية).



واعترف متحدث باسم جيش الاحتلال أن "مركبة وحافلة أصيبتا بالرصاص بشكل مباشر، واخترقت رصاصة الزجاج الخارجي للمركبة، وأصابت مستوطنا في ظهره، وجرى نقله للعلاج في معسكر قريب للجيش".

المصدر / فلسطين أون لاين