فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بيان مهم من الأسرى الـ30 المضربين عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري

الإعلان عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

مطلوب موظف تحصيل وسداد في المجلس الفلسطيني للإسكان بمدينة غزة

"حنيني" يبارك عملية نابلس ويدعو لمواجهة قطعان المستوطنين

الضفة على صفيح ساخن.. ومؤشرات على اندلاع انتفاضة ثالثة

الذهب يستمر بالتراجع بفعل قوة الدولار

القيادي مرداوي: المقاومة قادرة على إرباك الاحتلال ولجم عدوانه بالضفة

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة والقدس

"بيت حانون" الرياضي يكشف عن موقفه من أحداث "الشغب" أثناء مباراته مع "خدمات رفح"

"ريان".. طفلٌ لم يمت ببئرٍ مظلمة لكنه وجد قلبه بلا نبض!

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينيين بالحجارة شرقي نابلس

02 أكتوبر 2022 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

رشق مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس شمال الضفة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريح صحفي، أن "مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك العسكري المقام على مدخل البلدة، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها".

وأشار دغلس إلى أن "المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين، بعدما فتحت قوات الاحتلال الحاجز أمام المواطنين بعد إغلاقه بالاتجاهين"، مشيراً إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز.

وفي السياق ذاته؛ أفادت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل قرية سالم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج إلى البلدة، كما اقتحمت منطقة الظهرة بالقرية، وشرعت بعملية تفتيش لعدة منازل".

وأصيب مستوطن بجروح، اليوم الأحد، على إثر إطلاق مقاومين فلسطينيين الرصاص تجاه مركبته، على طريق مستوطنة "ألون موريه"، المقامة على أراضي قرى شرق مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية).

واعترف متحدث باسم جيش الاحتلال أن "مركبة وحافلة أصيبتا بالرصاص بشكل مباشر، واخترقت رصاصة الزجاج الخارجي للمركبة، وأصابت مستوطنا في ظهره، وجرى نقله للعلاج في معسكر قريب للجيش".

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مستوطنون #رشق مركبات #مركبات فلسطينيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة