"حماس" تبارك عملية نابلس وتعدُّها رداً على جرائم الاحتلال في جنين

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية نابلس بالضفة المحتلة صباح اليوم، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بعيار ناري في الظهر، وفق ادعاء الإعلام العبري.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم: "نبارك الفعل المقاوم ضد المستوطنين في نابلس، ونؤكد أننا أمام ثورة كبيرة متصاعدة لا يمكن أن تخبوا إلا بتحقيق أهداف شعبنا بطرد الاحتلال ومستوطنيه عن أرضنا".

ونبه، خلال حديث صحفي لإذاعة صوت "الأقصى"، أن "عملية نابلس تزامنت مع اقتحامات المستوطنين للأقصى ليكون هذا الفعل المقاوم هو رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى".

وختم بالقول: "تثبت المقاومة اليوم أنه يشتد عودها وقوتها يوماً بعد يوم، واليوم يأتي الرد على الفعل الإجرامي من قلب نابلس، رداً على ارتقاء 4 من المقاومين بجنين".

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وأصيب، صباح اليوم الأحد، مستوطن في عملية إطلاق نار قرب بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن مستوطناً يبلغ من العمر 40 عاما أصيب في ظهره بعد إطلاق نار على مركبته، فيما تقوم قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين.

هذا وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" تبنيها مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي أصيب فيها المستوطن شرق نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين