عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر مقدسية، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم"، مشيرة إلى أن المستوطنين أدّوا طقوسًا تلمودية في باحات "الأقصى"، ولا سيما بمنطقة باب الرحمة.



وواصل الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية، فضلًا عن إبعاد العشرات عنه لفترات متفاوتة.

صور| اقتحام متواصل من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/iRvr10t7rz — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 2, 2022





وتخطط الجماعات المتطرفة برعاية حكومة الاحتلال خلال "يوم الغفران" و"عيد العرش" العبري، في تشرين أول/أكتوبر الجاري، لنفخ البوق، واقتحام المسجد بثياب كهنوتية بيضاء، ومحاكاة ما يسمى بطقوس القربان النباتية، وزيادة أعداد المقتحمين للمسجد.



وفي السياثق، تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.



ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.



ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

🔴 مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى pic.twitter.com/2YhCdWsMSq — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 2, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين