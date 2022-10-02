إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شرق نابلس وعرين الأسود تتبنى

أصيب، صباح اليوم الأحد، مستوطن في عملية إطلاق نار قرب بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن مستوطناً يبلغ من العمر 40 عاما أصيب في ظهره بعد إطلاق نار على مركبته، فيما تقوم قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين.

كما وذكرت أن رصاص المقاومين أصاب أيضًا حافلة مستوطنين بعدة رصاصات، أدت لتضرر الزجاج الأمامي فيها.

وفي أعقاب العملية سارعت قوات الاحتلال للاستنفار على حاجز حوارة جنوب نابلس، وأغلقته، كما أغلقت حاجز بيت فوريك شرق المدينة.

هذا وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" تبنيها مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي أصيب فيها المستوطن شرق نابلس.

وقالت في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "بعد الحمد لله وبِفضل الله، قامَت مجموعات عرين الاسود بعملية نوعيّة صباح هذا اليوم، حيث تم رَصد باص للمستوطنين بالقرب من حاجز مغتصبة "ألون موريه" ومن ثم استهدافه بوابل كثيف من رَصاص مُجاهدينا".

وفي السياق، أطلقت مجموعة من المقاومين النار صوب قوات الاحتلال التي تجري عمليات بحث عن منفذي عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين شرق نابلس.

فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية، بالقرب من مستوطنة "إيتمار" pic.twitter.com/chCQnO7sw3 — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 2, 2022







المصدر / فلسطين أون لاين