إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شرق نابلس

أصيب، صباح اليوم الأحد، مستوطن في عملية إطلاق نار قرب بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن مستوطناً يبلغ من العمر 40 عاما أصيب في ظهره بعد إطلاق نار على مركبته، فيما تقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين