فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بيان مهم من الأسرى الـ30 المضربين عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري

الإعلان عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

مطلوب موظف تحصيل وسداد في المجلس الفلسطيني للإسكان بمدينة غزة

"حنيني" يبارك عملية نابلس ويدعو لمواجهة قطعان المستوطنين

الضفة على صفيح ساخن.. ومؤشرات على اندلاع انتفاضة ثالثة

الذهب يستمر بالتراجع بفعل قوة الدولار

القيادي مرداوي: المقاومة قادرة على إرباك الاحتلال ولجم عدوانه بالضفة

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة والقدس

"بيت حانون" الرياضي يكشف عن موقفه من أحداث "الشغب" أثناء مباراته مع "خدمات رفح"

"ريان".. طفلٌ لم يمت ببئرٍ مظلمة لكنه وجد قلبه بلا نبض!

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو والصور إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار بنابلس.. و"عرين الأسود" تتبنى

02 أكتوبر 2022 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
...
صورة لحافلة المستوطنين المستهدفة من المقاومة

أصيب، صباح اليوم الأحد، مستوطن في عملية إطلاق نار قرب بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن مستوطناً يبلغ من العمر 40 عاما أصيب في ظهره بعد إطلاق نار على مركبته، فيما تقوم قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين.

كما وذكرت أن رصاص المقاومين أصاب أيضًا حافلة مستوطنين بعدة رصاصات، أدت لتضرر الزجاج الأمامي فيها.

وفي أعقاب العملية سارعت قوات الاحتلال للاستنفار على حاجز حوارة جنوب نابلس، وأغلقته، كما أغلقت حاجز بيت فوريك شرق المدينة.

هذا وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" تبنيها مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي أصيب فيها المستوطن شرق نابلس.

وقالت في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "بعد الحمد لله وبِفضل الله، قامَت مجموعات عرين الاسود بعملية نوعيّة صباح هذا اليوم، حيث تم رَصد باص للمستوطنين بالقرب من حاجز مغتصبة "ألون موريه" ومن ثم استهدافه بوابل كثيف من رَصاص مُجاهدينا".

وفي السياق، أطلقت مجموعة من المقاومين النار صوب قوات الاحتلال التي تجري عمليات بحث عن منفذي عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين شرق نابلس.

FeCng1vWIAARGyR.jpg


FeCngp5X0AAx5w1.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#إصابة مستوطن #عملية إطلاق نار #أراضٍ فلسطينية #المشروع الاستيطاني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة