مقتل 127 شخصا في أعمال شغب بمباراة كرة قدم في إندونيسيا

قتل 127 شخصا وأصيب أكثر من 180 آخرين، قبيل منتصل الليل بعد أحداث شغب بجزيرة جاوا عقب مباراة كرة قدم في دوري الدرجة الأولى الإندونيسي.

وبحسب صحيفة "Detikjatim" الإندوسية فقد تسببت أعمال الشغب في ملعب كانجوروهان في مالانج بمقتل 125 شخصا من أنصار نادي أريما مالانج، بالإضافة إلى شرطيان.

وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أطلقت الغاز المدمع على المدرجات ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والفرار بسرعة فزاد، وهوما أوقع عددا كبيرا من الضحايا.

وقال قائد شرطة المقاطعة نيكو أفينتا، إن معظم الضحايا لقوا حتفهم جراء نقص الأكسجين خلال تدافعهم بعدما اقتحم المشجعون الملعب في إستاد كانجوروهان، إثر خسران الفريق المضيف أريما مالانج 2-3 أمام بيرسيبايا سورابايا، منافسه في جاوة الشرقية.

وعقب الحادث، قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إنه سيفتح تحقيق إثر أحداث الشغب في مباراة كرة القدم في جاوا والذي تسبب في مقتل عشرات المشجعين.

وأعلن الاتحاد في بيان تعليق جميع مباريات البطولة المتبقية لمدة أسبوع، مشيرا إلى إن نادي أريما لن يستضيف أي مباريات أخرى في بقية الموسم.

المصدر / وكالات