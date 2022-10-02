القنبر يقود الوحدات للفوز على السلط

عمان/ فلسطين أون لاين:

قاد اللاعب الفلسطيني شهاب القنبر فريقه الوحدات الأردني، للفوز على فريق السلط، بثلاثية نظيفة ضمن مباريات بطولة الدوري الأردني للمحترفين.

ونجح القنبر في تسجيل هدفين، وصنع الهدف الأول لزميله أحمد سمير، وتسبب في ضربة جزاء أهدرها فراس شلباية.

وقال القنبر، في تصريحات لقناة الأردن الرياضية: "الحمد لله، وفقنا في حصد النقاط الثلاث والبقاء في صدارة ترتيب الدوري"، مشيراً إلى أن فريقه استحق الفوز عن جدارة.

وأضاف: " الفوز نهديه لجماهير الوحدات الداعم الأول للفريق، ونتطلع لإسعادهم بلقب بطولة دوري المحترفين".

وتصدر الوحدات ترتيب دوري المحترفين برصيد 43 نقطة، وتسبب القنبر في فوز الوحدات في العديد من المباريات.