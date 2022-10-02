أبرز انتهاكات الاحتلال في القدس خلال سبتمبر

شهدت مدينة القدس إنتهاكات إسرائيلية واسعة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أسفرت عن استشهاد مقدسيين وهدم منازل واعتقالات واقتحامات للمسجد الأقصى وإبعاد عنه، وفق توثيق إعلامي فلسطيني لأبرز تلك الانتهاكات.

وبين توثيق شبكة "القسطل" الإخبارية، أن 3 مقدسيين استشهدوا في مناطق متفرقة برصاص قوات الاحتلال.

وأشار التوثيق أن الشهداء هم: يزن عفانة من مخيم قلنديا ارتقى خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة، ومحمد علي أبو كافية من بيت اجزا قرب نابلس برصاص الاحتلال، والشهيد محمد أبو جمعة من بلدة الطور بعد اطلاق النار عليه بالقرب من مستوطنة موديعين غرب رام الله.

وفي سياق الانتهاكات المتعلقة بالمسجد الأقصى، فقد اقتحمه 4426 مستوطنا، وفي بعض الحالات أدوا طقوساً علنية تحت حماية شرطة الاحتلال.

أخطر هذه الاقتحامات -بحسب القسطل- الذي تم خلال فترة ما يسمى "رأس السنة العبرية" الذي توافق يومي 26-27 سبتمبر/ أيلول، وقد شارك فيها مفوض عام شرطة الاحتلال وأعضاء في كنيست الاحتلال.

ووفق التوثيق، فقد اعتقل الاحتلال 162 مقدسيًا خلال سبتمبر، وصدر 5 أحكام بالسجن الفعلي بحق مقدسيين، و 8 أحكام بالسجن الإداري، كما صدر 17 قرار بالحبس المنزلي بحق المقدسيين من ضمنهم الصحفية المقدسية لمى غوشة.

وأصدر 41 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وبلدات وأحياء مقدسية بحق مقدسيين.

أما عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في القدس فقد زادت وتيرتها خلال سبتمبر، ووثقت القسطل 19 عملية هــدم في القدس تنوعت بين منازل وممتلكات وأراضٍ زراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين