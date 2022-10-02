الجزائر تترشح لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025

أعلنت الجزائر، السبت، ترشحها لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 بعد سحب استضافة البطولة من غينيا لعدم استعدادها لتنظيم الحدث القاري.

جاء ذلك في كلمة لوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بالجزائر العاصمة، قبل انطلاق عملية سحب قرعة البطولة الإفريقية للاعبين المحليين 2022، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقال سبقاق: "حان الوقت للجزائر أن تنظم منافسات كبرى وسنحضر ملف الترشح لاحتضان كان-2025".

وأضاف: "وفد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عبر عن إعجابه بالهياكل والمنشآت الموجودة تحسبا للبطولة الإفريقية للمحليين المقررة بالجزائر يناير (كانون الثاني) المقبل وهو تقريبا نفس دفتر الشروط بالنسبة لكاس إفريقيا للأمم".

وتابع: "برهنت الجزائر في الماضي القريب عن نجاحها في تنظيم التظاهرات الكبرى على غرار ألعاب البحر المتوسط (وهران-2022) والبطولة العربية للسباحة والبطولة الإفريقية للجيدو".

وفي وقت سابق السبت، أعلن المغرب تقديم ترشيحه لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، عقب سحب تنظيمها رسميا من غينيا.

جاء ذلك بحسب موقع سنرت نيوز "snrtnews"، التابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية (حكومية).

ونقل الموقع عن مسؤول بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم يسمّه، أن "المغرب، الذي سيرشح نفسه لاستضافة النهائيات القارية، يعدّ أحد أبرز الدول التي تحظى بالإشادات في مجال تنظيم كبريات التظاهرات الرياضية على المستوى القاريّ، بل والعالمي أيضًا".

والجمعة، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي، سحب تنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم 2025 من غينيا، لعدم جاهزية البنيات التحتية في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الغينيّة كوناكري، عقب اجتماع موتسيبي بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ومسؤولين آخرين.

وقال موتسيبي: "قررنا عدم استمرار غينيا في ملف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 نظرا لأن البنية التحتية للبلاد غير جاهزة لهذا الحدث، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات، وسيتم فتح الباب مجددا لتقديم ملفات تنظيم البطولة".

وأضاف أن "(كاف) سيعيد فتح باب تقديم الطلبات لاستضافة المسابقة القارية في نسخة العام 2025".

ولفت موتسيبي، إلى أنه "تم أخذ القرار لفتح الباب من جديد لاستقبال الملفات التي تطلب استضافة بطولة أمم إفريقيا لعام 2025".

المصدر / الأناضول