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عقب إحراق خيمته.. المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح

02 أكتوبر 2022 . الساعة 00:29 بتوقيت القدس
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استنفار قوات الاحتلال عقب احراق خيمة المتطرف بن غفير في حي الشيخ جراح

اقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير على رأس عشرات المستوطنين حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس المحتلة، عقب إحراق شبان لخيمته.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل الحي وانتشرت في المنطقة لتأمين اقتحام بن غفير.

وذكرت المصادر أن شبان الحي أحرقوا خيمة بن غفير التي نصبها منذ شهور بين منازل الأهالي في الشيخ جراح.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال استنفرت في حي الشيخ جراح وعملت على إبعاد الأهالي عن مظاهرة للمستوطنين في الحي عقب إحراق الخيمة.

يذكر أن بن غفير وعشرات المستوطنين ينفذون اقتحامات لساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، كما يقود اقتحامات المستوطنين لحي الشيخ جراح لاستفزاز الأهالي، الذين يتعرضون لمحاولات متواصلة لتهجيرهم قسريا من الحي والاستيلاء على بيوتهم لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال #حي الشيخ جراح #بن غفير

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