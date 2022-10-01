رسائل جديدة من فتحي خازم للمقاومة في غزة

قال فتحي خازم والد الشهيدين المقاوم عبدالرحمن وشقيقه رعد منفذ العملية الفدائية في شارع ديزنغوف بتل أبيب: إن "مهرجان الأقصى في خطر في غزة العزة والذي أكرم فيه الشهداء أثلج صدري برسائله المتعددة منها الداخلية ومنها الخارجية".

وأضاف خازم في رسالته التي اطلعت عليها "فلسطين أون لاين" عبر فيسبوك: الرسائل يقرائها العدو بشكل واضح وأن سيف غزة ما زال مشرعا وأنها لن تخذل القدس ولا فلسطين ولا المجاهدين في المحن وأنها ستطلق حممها إذا ما تمادى العدو في طغيانه وعدوانه على القدس والضفة وان إعداد العدة لم يتوقف لحضة.

وتابع: نتمنى على مقاومتنا الباسلة أن تضع في أية صفقة تبادل شرطا يعيد لنا جثامين أبنائنا المحتجزة في مقابر الأرقام والثلاجات.

وأكمل: التحية للمقاومة والمجد للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى.

وختم حديثه بالقول: وعاشت فلسطين من نهرها إلى بحرها حرة عربية إسلامية أبية.

المصدر / فلسطين أون لاين