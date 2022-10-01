بيان مهم من نقابة العاملين في الجامعة الإسلامية بغزة

أصدرت نقابة العاملين في الجامعة الإسلامية بغزة، بياناً مهماً، مساء اليوم السبت، أعلنت فيه عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي بالجامعة يوم غدٍ الأحد 2-10-2022 مع عدم التواجد بالجامعة.

وفيما يلي البيان كاملاً كما وصل "فلسطين أون لاين":

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة والأخوات العاملين الكرام حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله

بيان تعليق الدوام الأكاديمي والإداري

العاملون والعاملات الكرام بناء على ما تقرر في الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم الأحد 25-9-2022 من إعطاء فرصة جديدة للحوار مع إدارة الجامعة بغرض المحافظة على مصلحة الجامعة وسير العملية التعليمية فقد خاطبت النقابة مجلس الأمناء وشرحت له قرارات مجلس الجمعية العمومية ووضحت نقابة العاملين مطالب العاملين لكل الجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها ومدت يدها لحوار شامل وبناء إلا أن إدارة الجامعة رفضت كل الخيارات وسدت كل المنافذ التي تؤدي إلى حوار بناء مع نقابة العاملين.

وتم ابلاغنا بقرار الأمناء بالاعتذار عن تنفيذ مطالب النقابة قبل قليل.

وعليه تعلن نقابة العاملين عن البدء بسلسلة الإجراءات النقابية المشروعة كما يلي:

1- تعليق الدوام الإداري والأكاديمي بالجامعة يوم غدٍ الأحد 2-10-2022 مع عدم التواجد بالجامعة.

يستثنى من ذلك احتفالات التخرج ليوم غدٍ الأحد

2- يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات.

3- وتوكد نقابة العاملين بأن يدها مازالت ممدودة للحوار والتفاهم على أساس الاستجابة لمطالبنا العادلة.

كما تؤكد نقابة العاملين على مطالبها العادلة التي تم اقرارها في الجمعية العمومية غير العادية وتم رفعها لمجلس الأمناء وكل المعنيين:

1. رفع نسبة غلاء المعيشة ليصل 19٪.

2. رفع نسبة صرف الراتب إلى 65%.

3. رفع الحد الأدنى إلى 600 دينار.

4. حل عادل لصرف مستحقات المتقاعدين وإنهاء معاناتهم بصرف مستحقاتهم على ما لا يزيد عن 10 دفعات خلال عامين كحد أقصى.

5.وضع آلية عادلة وواضحة للصرف من المستحقات لصالح "زواج، سفر للتعليم، نازلة، مرض... إلخ"

6. حل عادل لمن أُجبر على كادر 2016.

7. تنفيذ اتفاقات سابقة بين النقابة والإدارة (احتساب الترقيات الأكاديمية- صرف العمل الإضافي بما فيه الدراسات العليا- الاستفادة من الإخوة الإداريين حملة الشهادات العليا) .

8. صرف 100 دينار من المستحقات للعاملين في المناسبات الأعياد ورمضان والمدارس.

9. صرف العلاوات الدراسية للعاملين، صرف علاوتين لحملة البكالوريوس وأربع علاوات لحملة الماجستير وعلاوتين لحملة الدكتوراه.

بارك الله فيكم

واسلموا لإخوانكم

نقابة العاملين

المصدر / فلسطين أون لاين