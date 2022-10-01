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بالفيديو "ارمِ جوالك".. تفاصيل رسالة أسير محرر لمقاومي جنين

01 أكتوبر 2022 . الساعة 22:29 بتوقيت القدس
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وجه الأسير المحرر رمزي العك، والمبعد إلى قطاع غزة، رسالة إلى مقاومي الضفة الغربية خاصة مخيم جنين.

ولخّص المحرر العك رسالته بالقول" حاربوا الاحتلال وقاوموه وارمِ جوالك".

وفيما يلي الرسالة كاملة وفق مقابلة أجرته معه "فلسطين أون لاين" خلال مهرجان "الأقصى في خطر" والذي نظمته حركة حماس بمدينة غزة:

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #المسجد الأقصى المبارك #الضفة الغربية #رمزي العك

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