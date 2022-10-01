"ارمِ جوالك".. تفاصيل رسالة أسير محرر لمقاومي جنين

وجه الأسير المحرر رمزي العك، والمبعد إلى قطاع غزة، رسالة إلى مقاومي الضفة الغربية خاصة مخيم جنين.

ولخّص المحرر العك رسالته بالقول" حاربوا الاحتلال وقاوموه وارمِ جوالك".

وفيما يلي الرسالة كاملة وفق مقابلة أجرته معه "فلسطين أون لاين" خلال مهرجان "الأقصى في خطر" والذي نظمته حركة حماس بمدينة غزة:

"ارمِ جوالك".. رسالة الأسير المحرر والمبعد الى غزة رمزي العك إلى مقاومي جنين، خلال مشاركته في مهرجان (الاقصى في خطر) والذي أقيم في غزة اليوم. pic.twitter.com/AGqa6oPKLA — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 1, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين