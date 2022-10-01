" الصداقة " يفرض عقوبات مالية على لاعبيه

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي الصداقة فرض عقوبات مالية على فريق كرة القدم، وتجميد صرف الدفعات المالية للاعبين والجهاز الفني اعتباراً من شهر سبتمبر.

وجاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس أمس، لمناقشة أوضاع الفريق وسوء نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز، وما صاحبها من أحداث.

وشكل المجلس لجنة حول الشكوى المقدمة من رابطة الجماهير حول تجاوز أحد اللاعبين أثناء مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي الهلال.

وأكد المجلس على اعتزازه وتقديره لكافة مكونات المنظومة، وعلى رأسهم الجماهير الوفية وأنه لن يسمح لأي أحد بالتجاوز أو التطاول في حق النادي أو أي شخص ينتمي لهذا الصرح العظيم، وعليه فإن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها ضبط الأمور وإعادة تصحيح المسار ومحاسبة المقصرين الذين لن يكن لهم أي دور بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.