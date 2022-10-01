قاسم: مهرجان "الأقصى في خطر" رسم وحدة الموقف الفلسطيني

المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم يؤكد أن مهرجان "الأقصى في خطر" الذي نظّمته الحركة رسم وحدة الموقف الفلسطيني خلف قضية القدس والأقصى.

وأوضح قاسم أن المهرجان تأكيد على قدرة رمزية الأقصى والقدس على توحيد الكل الفلسطيني، مبينا أنه يأتي ضمن سلسلة فعاليات كبيرة لمجابهة اعتداءات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين.

وبعث بالتحية لجماهير شعبنا التي استجابت لدعوة حماس وحضرت المهرجان بعشرات الآلاف.

وأشار قاسم إلى أن الحركة تضع القدس دائمًا على الطاولة، ولا تسمح لأي ظرف أن يزيحها.

وبيّن أن المهرجان تزامن مع زيادة اعتداءات الاحتلال كمًا وكيفًا في المسجد الأقصى، لافتا إلى أن هناك مخططا صهيونيا واضحا لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.

وحذّر قاسم من أن تصاعد الهجمة على المسجد الأقصى هو نذير لانفجار الأوضاع في كل المنطقة.

وقال إننا في معركة مفتوحة مع المحتل من أجل المسجد الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين