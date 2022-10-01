ماذا قالت حماس عقب المشاركة الجماهيرية الكبيرة في "الأقصى في خطر"؟

قال زكريا أبو معمر عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة: نعبر في حماس عن شكرنا وتقديرنا لقادة القوى والفصائل الفلسطينية وقادة المجتمع الذين لبّوا جميعاً دعوتنا للمشاركة في مهرجان "الأقصى في خطر" الذي نظّمته الحركة مساء اليوم السبت الأول من أكتوبر في مدينة غزة.

وأضاف أبو معمر في تصريح صحفي عقب انتهاء مهرجان "الأقصى في خطر"، والذي نظّمته حركة حماس بمدينة غزة: "احتشدت الجماهير ملبيةً دعوة حماس وبهذه المشاركة الوطنية الواسعة لتعبر عن مكانة القدس لدى قادة شعبنا وقواه، ولنكتب سطراً جديداً في سِفر الدفاع عن القدس والأقصى".

وتابع: "غزة التي نصرت القدس عسكرياً وخاضت ملحمة سيف القدس الكبرى العام الماضي، ونصرتها كذلك سياسياً وإعلامياً، تنصرها اليوم شعبياً عبر هذا الحشد الضخم المهيب، للتأكيد على ذات الرسالة، وهي أن القدس - قبلتنا الدينية الأولى وقبلتنا السياسية الدائمة- ستبقى عنواناً ومركزاً للصراع، لا يتقدم عليها شيء، ويهون في سبيلها كل شيء".

وأردف بالقول: "مهرجان حماس اليوم حمل رسائل متعددة الاتجاهات والعناوين، أبرزها رسالة حماس الجليّة الواضحة القاطعة، كما أنه رسم مشهداً وطنياً فائق الإبداع، ارتدى الجميع الرداء الوطني الجامع، وتم خفض رايات الحركات والأحزاب، وارتفع العلم الفلسطيني في السماء، بأيدي أبطال غرفة العمليات المشتركة، الإطار العسكري المقاوِم الجامع، كما ارتفعت عالياً أيقونات الداخل المحتل والضفة الباسلة، لنؤكد من جديد على أن فلسطين تجمعنا، وأن قضيتنا الوطنية تحتاج جهدنا الموحد جميعاً، لنقاوم هذا الاحتلال المجرم، ونحرر أرضنا ومقدساتنا، ونترك الارتهان على سراب".

المصدر / فلسطين أون لاين