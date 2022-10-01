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بالفيديو شاهد| كيف نجا هذا الطفل من حادث دهس محقّق؟

01 أكتوبر 2022 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
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طفل ينجو من حادثة دهس محقّق.

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً يوثق نجاة طفل مساء اليوم السبت من حادث دهس محقّق، حيث رصدت كاميرات المراقبة أمام منزل الطفل، تظهر تدخّل أحد المارة وقد أوقف المركبة التي كان يقودها أحد أقارب الطفل الذي كان يقف على حافّة الطريق، قبل أن يقوم بدهسه بالكامل.

من جهته نشرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي 9 إلى 15 سبتمبر المنصرم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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