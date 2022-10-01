شاهد| كيف نجا هذا الطفل من حادث دهس محقّق؟

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً يوثق نجاة طفل مساء اليوم السبت من حادث دهس محقّق، حيث رصدت كاميرات المراقبة أمام منزل الطفل، تظهر تدخّل أحد المارة وقد أوقف المركبة التي كان يقودها أحد أقارب الطفل الذي كان يقف على حافّة الطريق، قبل أن يقوم بدهسه بالكامل.

شاهد| كيف نجا هذا الطفل من حادثة دهس محقق في قطاع غزة اليوم pic.twitter.com/lxoc1FS4G0 — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 1, 2022

من جهته نشرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي 9 إلى 15 سبتمبر المنصرم.

المصدر / فلسطين أون لاين