نتائج مباريات اليوم في دوري غزة ..

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعادل فريق اتحاد خانيونس "الطواحين" مع جاره الشباب "النشامى" بثلاثية لمثلها في "ديربي" المدينة الذي لعب مساء السبت على إستاد خانيونس جنوب قطاع غزة ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في غزة.

وسجل "للنشامى" سليمان أبو عبيدة، وبهاء السباخي، وهيثم أبو عودة في الدقائق 15، و45، و93 على التوالي، فيما دون أهداف "الطواحين" يوسف لولو "هدفان"، عمر أبو عبيدة بالدقائق 18، و76، و87 على الترتيب.

وبذلك، يرتفع رصيد "النشامى" إلى 5 نقاط في المركز الخامس "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف خلف شباب رفح، فيما وصل رصيد "الطواحين" إلى 4 نقاط بالمركز السابع "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف خلف شباب جباليا.

وحكم المباراة: هاني مسمح للساحة، وساعده محمد السدودي، ومحمود الصواف للخطوط، وعاهد المصري رابعًا.

وفي دوري الدرجة الأولى، تعادل نماء مع ضيفه أهلي النصيرات بثلاثة أهداف لثلاثة في ملعب بيت حانون شمال القطاع، حيث سجل لنماء عاهد أبو مراحيل، وسعيد السباخي "هدفان" في الدقائق 16، و40، و61 تواليًا، بينما أحرز ثلاثية أهلي النصيرات محمد أبو توهة "هدفان" بالدقيقتين 35، و59 على التوالي، وعاهد أبو مراحيل "بالخطأ في مرمى فريقه" عند الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة، يتصدر نماء جدول ترتيب المسابقة "مؤقتًا" برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف أمام خدمات البريج، وخدمات خانيونس، وأهلي غزة على الترتيب.

بدوره، تفوق أهلي غزة على مضيفه الأقصى بثلاثية لهدفين في ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع، حيث دون ثلاثية الأهلي محمد شبير "هدفان" في الدقيقتين 27 من ركلة جزاء، و57 تواليًا، وبلال عساف بالدقيقة 106، أما هدفي الأقصى فسجلهما عبد الرحمن جبر، وحافظ إرجيلات في الدقيقتين 19، و56 على التوالي.

وبذلك، يصل رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الرابع "مؤقتًا"، وتجمد رصيد الأقصى عند نقطتين اثنتين ليتواجد بالترتيب 11، وقبل الأخير "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف خلف بيت لاهيا، وخدمات الشاطئ.

وفي دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب"، حقق خدمات المغازي فوزًا مهماً على نظيره الصلاح بهدفين دون مقابل في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، سجلهما المهدي حجازي، ومحمود أبو عيادة بالدقيقتين 48، و51 على الترتيب، وتعرض حارس الصلاح مصعب أبو ظاهر للطرد في الدقيقة 83 لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وقفز خدمات المغازي لصدارة جدول الترتيب "مؤقتًا" برصيد 8 نقاط، وتجمد رصيد الصلاح عند 7 نقاط ليتراجع للمركز الثاني "مؤقتًا".

بدوره، حقق شباب المغراقة فوزه الأول في فرع "غزة والشمال"، بعدما تجاوز عقبة الوفاق بهدف نظيف في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، أحرزه أحمد أبو معلا عند الدقيقة العاشرة، علمًا أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب الوفاق سلامة القرم بعد نهاية المباراة.

وحصد المغراقة أول 3 نقاط له في الدوري، لكنه بقي في المركز السابع، والأخير، وبفارق اليرموك، والوفاق بالذات، والزيتون تواليًا.