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هنية يعزّي والد شهيد جنين عبد الرحمن خازم

01 أكتوبر 2022 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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فتحي خازم والد منفذ العملية الفدائية في شارع ديزنغوف بـ(تل أبيب)

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية عائلة المجاهد أبي رعد خازم، مقدماً لهم التعازي باستشهاد نجلهم عبد الرحمن والذي يعدّ الشهيد الثاني بعد شقيقه البطل رعد.

وقدّم رئيس الحركة رسالة فخر واعتزاز بوالد الشهيدين أبي رعد الذي يعدّ أيقونة وطنية فلسطينية مقاومة وأسرته الكريمة، وقال "إن هذا البيت بيت عزة وشهادة وتضحية وفداء".

وعبّر عن الاعتزاز بما يمثله هذا القائد اليوم لرجال فلسطين ورجال الأمة الأحرار.

وشدّد على أن المقاومة هي الطريق لدحر الاحتلال وطرده من أرضنا، وقال "إن هذه الدماء والتضحيات لن تذهب هدرًا، وإن شعبنا يسير على ذات الدرب نحو التحرير بإذن الله".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #إسماعيل هنية #فتحي خازم

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