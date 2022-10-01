جماهير حاشدة تشارك في مهرجان "الأقصى في خطر"

انطلقت فعاليات مهرجان الأقصى في خطر، عصر اليوم في ملعب فلسطين بمدينة غزة، بمشاركة جماهير حاشدة من أهالي قطاع غزة.

وذكر مراسلو "فلسطين أون لاين" أن المشاركين توافدوا من محافظات القطاع في مئات السيارات والحافلات، تلبية لدعوة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي بداية المهرجان، وجّهت قيادة مهرجان "الأقصى فى خطر" التحية لأبي رعد خازم، قائلة: كل التحية للأسد الهصور أبو الرعد خازم من أرض غزة الإباء.

وقبيل المهرجان، قال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس: رسالتنا اليوم واضحة جداً إلى أهلنا في القدس والأقصى بأننا معكم وسندكم، فالمقاومة تعد العدة ليوم المواجهة مع المحتل، ونعتقد بأن المواجهة مع هذا العدو قريبة.

وأضاف الهندي: رسالتنا إلى أهلنا في الضفة بأننا معكم ولن نترككم، بل نحن سندكم ومعكم بإذن الله، وليفهم العدو هذه الرسالة جيدًا، ونحن على موعد قريب مع النصر إن شاء الله.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين