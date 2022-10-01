فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السنوار يشارك في مهرجان "الأقصى في خطر"

جماهير حاشدة تشارك في مهرجان "الأقصى في خطر"

الإعلام العبري يكشف: طلب من السلطة لتقسيم العمل مع الاحتلال ضد المقاومة

حتى بدون كافيين.. دراسة تكشف مفاجأة عن شرب القهوة تعرف عليها

إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال قرية جنوب الخليل

الاحتلال يواصل عزل الأسير المريض بالسرطان إياد عمر

مطالبة المؤسسات المالية والشركات بدور أكبر في مسؤوليتها المجتمعية تجاه غزة

وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين في رام الله اليوم

شهيد برصاص الاحتلال في القدس

"أبو عرة": المقاومة في الضفة تكسر حواجز الخوف وتربك الاحتلال

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

جماهير حاشدة تشارك في مهرجان "الأقصى في خطر"

01 أكتوبر 2022 . الساعة 17:01 بتوقيت القدس
...

انطلقت فعاليات مهرجان الأقصى في خطر، عصر اليوم في ملعب فلسطين بمدينة غزة، بمشاركة جماهير حاشدة من أهالي قطاع غزة.

وذكر مراسلو "فلسطين أون لاين" أن المشاركين توافدوا من محافظات القطاع في مئات السيارات والحافلات، تلبية لدعوة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي بداية المهرجان، وجّهت قيادة مهرجان "الأقصى فى خطر" التحية لأبي رعد خازم، قائلة: كل التحية للأسد الهصور أبو الرعد خازم من أرض غزة الإباء.

وقبيل المهرجان، قال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس: رسالتنا اليوم واضحة جداً إلى أهلنا في القدس والأقصى بأننا معكم وسندكم، فالمقاومة تعد العدة ليوم المواجهة مع المحتل، ونعتقد بأن المواجهة مع هذا العدو قريبة.

وأضاف الهندي: رسالتنا إلى أهلنا في الضفة بأننا معكم ولن نترككم، بل نحن سندكم ومعكم بإذن الله، وليفهم العدو هذه الرسالة جيدًا، ونحن على موعد قريب مع النصر إن شاء الله.

 

 

 

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #عزة #الأقصى في خطر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة