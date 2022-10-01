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شهيد برصاص الاحتلال في القدس

01 أكتوبر 2022 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
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الشهيد الشاب فايز خالد دمدوم

استشهد شاب  فلسطيني، عصر اليوم، برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الشاب فايز خالد دمدوم، ارتقى برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في بلدته العيزرية.

وأفادت المصادر أن الشاب استشهد عقب إصابته بجراح خطيرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة هوية الشاب، قائلة: استشهاد فايز خالد دمدوم ( ١٨ عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في العنق.

واحتشد عشرات المواطنين أمام عيادات مستوصف المقاصد في بلدة أبو ديس حيث يتواجد جثمان الشهيد، وسادت حالة من الغضب بينهم وسط التكبيرات والهتافات المطالبة بالثأر والانتقام.

ووفق تقرير مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، استشهد (17) مواطنا فلسطينيا بينهم مقاومون، خلال سبتمبر الماضي، في (6) محافظات مختلفة، (10) منهم في محافظة جنين وحدها، بينما أصيب (359) آخرون.

 

#المسجد الأقصى #العيزرية #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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