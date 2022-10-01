فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السنوار يشارك في مهرجان "الأقصى في خطر"

جماهير حاشدة تشارك في مهرجان "الأقصى في خطر"

الإعلام العبري يكشف: طلب من السلطة لتقسيم العمل مع الاحتلال ضد المقاومة

حتى بدون كافيين.. دراسة تكشف مفاجأة عن شرب القهوة تعرف عليها

إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال قرية جنوب الخليل

الاحتلال يواصل عزل الأسير المريض بالسرطان إياد عمر

مطالبة المؤسسات المالية والشركات بدور أكبر في مسؤوليتها المجتمعية تجاه غزة

وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين في رام الله اليوم

شهيد برصاص الاحتلال في القدس

"أبو عرة": المقاومة في الضفة تكسر حواجز الخوف وتربك الاحتلال

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال قرية جنوب الخليل

01 أكتوبر 2022 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أصيب، اليوم السبت، عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه منازل المواطنين بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وقالت: إن "قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية منذ ساعات الصباح، وأبعدت عددا من المتضامنين الأجانب من الوصول إلى القرية، لمساندة الأهالي في ظل مواصلة عمليات الاستيطان، الهادفة لترحيل المواطنين من أراضيهم".

يشار الى أن القرية كانت بصدد نصب خيمة اسناد دائمة لخلة الضبع بمسافر يطا، والمهددة بالاستيلاء، بمساندة متضامنين أجانب.

ويهدف الاحتلال من هذه الإجراءات إلى دفع المواطنين عن طريق ترهيبهم الى الجلاء القسري عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #اقتحام الاحتلال #إصابات بالاختناق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة