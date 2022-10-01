لبنان يتسلم رسالة حول مقترحات "ترسيم الحدود"

تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، حول المقترحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك خلال استقبال عون السفيرة الأمريكية بالبلاد دوروثي شيا، في العاصمة بيروت، التي سلمته رسالة هوكستين، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.



وأفاد البيان، بأن عون تسلم من شيا "رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية".



ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن محتوى الرسالة، إلا أن رئيس حكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، سبق وأعلن في 22 أيلول/سبتمبر المنصرم، تحقيق "تقدم ملموس" في مفاوضات ترسيم الحدود.



ويتنازع لبنان والاحتلال الإسرائيلي على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة.



وفي حزيران/يوينو الماضي، استعانت سلطات الاحتلال بسفينة يونانية مخصّصة لإنتاج الغاز وتصنيعه وتخزينه، تحضيراً لاستخراج الغاز من حقل "كاريش" الواقع على الحدود البحرية بين الطرفين.



وانطلقت مفاوضات "غير مباشرة" بين بيروت والاحتلال في تشرين الأول/أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود بينهما، حيث عُقدت خمس جولات من التفاوض، كان آخرها في أيار/مايو 2021.

المصدر / وكالات