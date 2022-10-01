موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة 2022-2023.. في "الليغا"

محمد إسماعيل

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد الكلاسيكو الدوري الإسباني القادم بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة، والذي ستجمع بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن لقاءات الجولة ال9 من الدوري الإسباني، مباراة الذهاب، وكذلك موعد مباراة الإياب، ضمن الجولة ال26 من الدوري الإسباني "الليغا" 2022-2023.

يوم وتاريخ كلاسيكو الأرض القادم بين الريال وبرشلونة 2022-2023

أفادت رابطة الدوري الإسباني في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، بإن موعد مباراة ذهاب كلاسيكو الأرض القادم 2022 بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني يوم الأحد الموافق 16/10/2022م، وكشفت أيضا أن موعد مباراة إياب الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة، ستكون يوم الأحد الموافق 19-03-2022م.

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توقيت مباراة كلاسيكو القادم 2022 الدوري الإسباني

وبحسب "الليغا"، فمن المقرر أن تنطلق صافرة حكم مباراة ذهاب الكلاسيكو القادمة 2022 بين ريال مدريد وبرشلونة، الساعة 04:15 بتوقيت إسبانيا، وموعد مباراة الكلاسيكو بتوقيت فلسطين الساعة 05:15، وكذلك الساعة 05:15 بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) وقطر الأردن والكويت ولبنان وسوريا وتركيا.

وأيضا يبدأ موعد مباراة الكلاسيكو بتوقيت مصر الساعة 04:15، وكذلك الساعة 06:15 تبدأ في الإمارات العربية والبحرين وسلطنة عمان، وفي الساعة 03:15 تبدأ في الجزائر وتونس والمغرب.

❗ تأكيد موعد #الكلاسيكو في منافسات @LaLigaArab



⚽ ريال مدريد 🆚 برشلونة



🏟️ سانتياغو بيرنابيو



📆 الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول



⏲️ في الأوقات التالية:



⏰2.15 🇲🇷

⏰3.15 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰4.15 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰5.15 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰6.15 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/Ugz1CcZwV0 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 26, 2022

قنوات عرض الكلاسيكو القادم بين الريال وبرشلونة (مباراة الذهاب) 2022

وستقوم مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ببث مباراة الكلاسيكو الدوري الإسباني "الليغا" عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتذاع مباراة كلاسيكو الأرض على قناة بي إن سبورت HD1 وقناة بي إن سبورت كونكت.

وتشهد مواجهات برشلونة وريال مدريد اهتماما كبيراً على صعيد متابعتها في العالم وأيضا حضورها ومشاهدتها وهنا يسعى الريال الذي يلعب على أرضه وبين جمهوره بالفوز من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب، فما يسعى البارسا لهزيمته من أجل القفز إلى صدارة الدوري الإسباني، وحيث لا تخلو بالعادة المتعة يتخللها الكلاسيكو، فقد شهد نتائج الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة أهداف كثيرة وجميلة.

في الوقت الحالي يتصدر نادي ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، من الفوز في جميع مبارياته في "الليغا"، مسجلًا 17 هدفًا وتلقي شباكه 6 أهداف فقط.

ويتواجد نادي برشلونة في وصافة الترتيب، برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات وتعادل وحيد ومسجلاً 18 هدفًا وتلقى شباكه هدفاً واحدًا فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين