فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين في رام الله اليوم

الإعلام العبري يكشف: طلب من السلطة لتقسيم العمل مع الاحتلال ضد المقاومة

"أبو عرة": المقاومة في الضفة تكسر حواجز الخوف وتربك الاحتلال

استخدام متصاعد للشموع في بريطانيا بسبب تكاليف الكهرباء

"حماس": هبَّة القدس والأقصى رسّخت معادلة أنَّ الاحتلال لا يفهم إلاّ لغة القوّة

ضباط أمن السلطة يستهدفون "عقول" طلبة مدارس الضفة

"مالية غزة" تنشر أسعار المحروقات والغاز لشهر أكتوبر

وظيفة شاغرة في بلدية خان يونس

لبنان يتسلم رسالة حول مقترحات "ترسيم الحدود"

ناشطة شبابية: معتقلو سجن أريحا الـ 6 يتعرضون للتعذيب والحرمان

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة

موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة 2022-2023.. في "الليغا"

01 أكتوبر 2022 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
...
موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة 2022-2023.. في "الليغا".png
محمد إسماعيل

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد الكلاسيكو الدوري الإسباني القادم بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة، والذي ستجمع بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن لقاءات الجولة ال9 من الدوري الإسباني، مباراة الذهاب، وكذلك موعد مباراة الإياب، ضمن الجولة ال26 من الدوري الإسباني "الليغا" 2022-2023.

يوم وتاريخ كلاسيكو الأرض القادم بين الريال وبرشلونة 2022-2023

أفادت رابطة الدوري الإسباني في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، بإن موعد مباراة ذهاب كلاسيكو الأرض القادم 2022 بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني يوم الأحد الموافق 16/10/2022م، وكشفت أيضا أن موعد مباراة إياب الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة، ستكون يوم الأحد الموافق 19-03-2022م.

نتائج ذات صلة: أكبر النتائج التي تحققت في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

توقيت مباراة كلاسيكو القادم 2022 الدوري الإسباني

وبحسب "الليغا"، فمن المقرر أن تنطلق صافرة حكم مباراة ذهاب الكلاسيكو القادمة 2022 بين ريال مدريد وبرشلونة، الساعة 04:15 بتوقيت إسبانيا، وموعد مباراة الكلاسيكو بتوقيت فلسطين الساعة 05:15، وكذلك الساعة 05:15 بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) وقطر الأردن والكويت ولبنان وسوريا وتركيا.

وأيضا يبدأ موعد مباراة الكلاسيكو بتوقيت مصر الساعة 04:15، وكذلك الساعة 06:15 تبدأ في الإمارات العربية والبحرين وسلطنة عمان، وفي الساعة 03:15 تبدأ في الجزائر وتونس والمغرب.

 

قنوات عرض الكلاسيكو القادم بين الريال وبرشلونة (مباراة الذهاب) 2022

وستقوم مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ببث مباراة الكلاسيكو الدوري الإسباني "الليغا" عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتذاع مباراة كلاسيكو الأرض على قناة بي إن سبورت HD1 وقناة بي إن سبورت كونكت.

وتشهد مواجهات برشلونة وريال مدريد اهتماما كبيراً على صعيد متابعتها في العالم وأيضا حضورها ومشاهدتها وهنا يسعى الريال الذي يلعب على أرضه وبين جمهوره بالفوز من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب، فما يسعى البارسا لهزيمته من أجل القفز إلى صدارة الدوري الإسباني، وحيث لا تخلو بالعادة المتعة يتخللها الكلاسيكو، فقد شهد نتائج الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة أهداف كثيرة وجميلة.

في الوقت الحالي يتصدر نادي ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، من الفوز في جميع مبارياته في "الليغا"، مسجلًا 17 هدفًا وتلقي شباكه 6 أهداف فقط.

ويتواجد نادي برشلونة في وصافة الترتيب، برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات وتعادل وحيد ومسجلاً 18 هدفًا وتلقى شباكه هدفاً واحدًا فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ريال مدريد وبرشلونة #موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة 2022 #موعد الكلاسيكو الدوري الإسباني #موعد الكلاسيكو بتوقيت فلسطين #موعد الكلاسيكو بتوقيت مصر #موعد الكلاسيكو بتوقيت الدول العربية #توقيت الكلاسيكو القادم 2022 #موعد الكلاسيكو القادم 2022 #قنوات عرض الكلاسيكو القادم #يوم الكلاسيكون القادم #ذهاب وإياب الكلاسيكو الدوري الإسباني #موعد الكلاسيكو #مباراة الكلاسيكو #موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة #متى الكلاسيكو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة