المعتقل اللبناني بفرنسا جورج عبدالله يضرب تضامنا مع "الإداريين" الفلسطينيين

أعلن المناضل الأممي اللبناني جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسية، اليوم السبت، أنه سيخوض إضراباً عن الطعام تضامناً مع المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون دولة الاحتلال.

وأكد المناضل عبد الله، في رسالة تم تداولها إعلاميًا، أنه سيخوض إضراباً عن الطعام ليومٍ واحد تضامناً مع الأسرى المضربين اليوم 1 أكتوبر / تشرين الأول 2022.

وقال في رسالة وجهها إلى مدير معتقل لانيميزان الفرنسي: "تضامنًا مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية المعتقلين في السجون الصهيونية والمضربين عن الطعام تنديداً باحتجازهم التعسفي والمطالبة بإلغاء قانون السماح بالاعتقال الإداري؛ أنا مضرب عن الطعام".

جدير بالذكر أنّ 30 معتقلًا في سجون الاحتلال يخوضون لليوم السابع على التوالي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداري.



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والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

ويوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين