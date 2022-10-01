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"المكافحة" بغزة تضبط 100 فرش حشيش و17 ألف حبة مخدرة

01 أكتوبر 2022 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
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أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة في قطاع غزة، أنها ضبطت 100 فرش حشيش و17 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، خلال مهمة تفتيشية برفح جنوبي القطاع أمس الجمعة.

وأعلنت "المكافحة"، في تصريح مقتضب، اليوم السبت، أنها أوقفت ثلاثة مشتبه بهم خلال المهمة.

وقال مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة خانيونس المقدم محمد شاهين: إن "دائرته تابعت معلوماتٍ وتحرياتٍ حول تهريب كمياتٍ من المواد المخدرة إلى قطاع غزة شملت 100 فرش حشيش و17 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، مخبأة داخل قطعة أرض".

وأضاف: أنه "خلال المهمة تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، لافتاً إلى أنه وبعد التحقيق الأولي معهم اعترف أحدهم بالعلاقة المباشرة بالتحريات وأنه يحوز الكمية المذكورة مخبأةً في قطعة أرض بمحافظة رفح".

ولفت إلى أنه "تم تفتيش قطعة الأرض, والتحرز على الكميات المضبوطة من الحشيش والحبوب المخدرة وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية".

وشدد على "أن إدارة مكافحة المخدرات تواصل جهودها في محاربة هذه الآفة الخطيرة، وملاحقة مروجيها وتجارها؛ لحماية المجتمع من أخطارها".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حبوب مخدرة #فرش حشيش #المكافحة

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