من هو المناضل جورج عبد الله

جورج إبراهيم عبد الله عربي لبناني من بلدة القبيات في شمال لبنان عمل مع الحزب الشيوعي اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأسس تنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية.

من مواليد القبيات في قضاء عكار، بتاريخ 2 نيسان 1951، تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج في العام 1970.

ناضل في صفوف الحركة الوطنية اللبنانية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية وكان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني.

جُرح أثناء الاجتياح الصهيوني لقسم من الجنوب اللبناني في عام 1978.

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اعتقل في مدينة ليون الفرنسية في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1984، بطلب أمريكي.

وقال خلال محاكمته في ذات المدينة عام 1986 إن "الرحلة التي قطعتها حكمتها الانتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين".

وانتهت مدة سجن عبد الله في عام 1999 وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003، لكن المحكمة استأنفت القرار وألغي في كانون الأول/نوفمبر 2004.

المصدر / فلسطين أون لاين