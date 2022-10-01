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تُنظّمه "حماس".. تفاصيل مهرجان مركزي بغزة نصرة للمسجد الأقصى

01 أكتوبر 2022 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
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مهرجان مركزي بغزة نصر للمسجد الأقصى

من المقرر أن تنظم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مهرجانًا مركزيًّا، تشارك فيه فصائل العمل الوطني والإسلامي بمدينة غزة.

والمهرجان وِفق ما أعلنت "حماس"، في دعوة المشاركة، بمسمى "الأقصى في خطر"، وذلك اليوم السبت الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، على أرض ملعب فلسطين الساعة الخامسة عصرًا.

وقال الناطق باسم الحركة د.عبد اللطيف القانوع :نهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني للنفير العام والمشاركة الفاعلة في مهرجان الأقصى في خطر.

وأضاف القانوع في تصريح مقتضب له: "سيصل اليوم صوت شعبنا الهادر ورسالة حماس والمقاومة والفصائل الفلسطينية حول الخطر الداهم على المسجد الأقصى والتهديد الذي يعصف به في رسالة تأكيد على وحدة شعبنا وجاهزيته لحمايته والدفاع عنه".

وأكد أنّ الجماهير الغفيرة التي ستزحف عصر اليوم إلى مهرجان "الأقصى في خطر" تبعث برسالة مفادها أنها تلتحم مع المسجد الأقصى المبارك وتُشكّل إسنادًا ودعمًا لأهلنا المقدسيين والثائرين في الضفة الغربية في دفاعهم عن قدسية المسجد وحرمته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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