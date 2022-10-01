فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

لأول مرة.. الإعلام العبري يُعلّق على شخصية المطارد فتحي خازم.. ماذا قال؟

"حماس": انتفاضة القدس لن تخمد إلا بزوال الاحتلال

"الأعياد اليهودية".. "أيامٌ مُرَّة" يُنغِّص فيها الاحتلال حياة المقدسيين

اليوم.. الذكرى السابعة لاشتعال انتفاضة القدس

العقبي: فلسطينيو الداخل يساندون المقدسيين بكلّ ما يملكون من قوَّة

الخارجية الأردنية تحذر من إجراءات الاحتلال التصعيدية

لليوم السابع.. 30 معتقلًا إداريًّا يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

أبو رعد يضخ الحياة في شرايين القضية

تقدير موقف حول الاعتداءات الصهيونية في الضفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

01 أكتوبر 2022 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أطلقت زوارق حربية تتبع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة قذائف مدفعية ونيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق حربية تتبع الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدة قذائف مدفعية في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع سمع صداها عدة مناطق، إضافة لإطلاقها النار، وقنابل الغاز السام بشكل كثيف تجاه مراكب الصيادين العاملة في المنطقة ذاتها، دون التبليغ عن إصابات في صفوف الصيادين، إلا أنهم غادروا البحر حفاظا على حياتهم.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بحرية الاحتلال #الصيادين #قطاع غزة 

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة