بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

أطلقت زوارق حربية تتبع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة قذائف مدفعية ونيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق حربية تتبع الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدة قذائف مدفعية في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع سمع صداها عدة مناطق، إضافة لإطلاقها النار، وقنابل الغاز السام بشكل كثيف تجاه مراكب الصيادين العاملة في المنطقة ذاتها، دون التبليغ عن إصابات في صفوف الصيادين، إلا أنهم غادروا البحر حفاظا على حياتهم.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.



وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين