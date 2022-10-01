"حماس": انتفاضة القدس لن تخمد إلا بزوال الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّ انتفاضة القدس لا تزال روحها متجدّدة في نفوس وعقول الشعب الفلسطيني المقاوم في عموم الضفة الغربية المحتلة وفي بيت المقدس وأكنافه.

وشددت في بيان صحفي، اليوم السبت، أن ملاحم البطولة والمقاومة في جنين البطولة ومخيماتها، ونابلس جبل النار، وكل مدن الضفة المحتلة وقراها وبلداتها ومخيماتها، ومشاهد الرّباط وشدّ الرّحال والتصدّي لاقتحامات المستوطنين للأقصى، خير دليل على تجذّر هذه الرّوح المتقدّة، التي لن تخمد جذوتها إلّا بتحرير القدس والأقصى حتى زوال الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة: أنه "في الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال والمتطرّفون الصهاينة جرائمهم وانتهاكاتهم ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، عبر التهويد والاقتحام والتدنيس، ويُمعن في حربه العدوانية، يستحضر شعبنا الفلسطيني الذكرى السَّابعة لانتفاضة القدس الخالدة، التي شكّلت محطّة من محطّات نضاله المستمر في الدفاع عن القدس والأقصى".

وتابع: إنَّنا "في الذكرى السَّابعة لانتفاضة القدس، لنترحّم على أرواح شهدائها الأبرار وكل قوافل شهداء شعبنا المباركة"، ملفتاً إلى أنَّ دماءهم الزكيّة التي سالت دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، ستبقى منارة تذكي شعلة الانتفاضة والمقاومة في وجه المحتل.

وبعث حمادة بالتحيّة إلى جماهير الشعب الفلسطيني الصَّابر المرابط، ونشدّ على أياديهم لمواصلة صمودهم وانتفاضتهم في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه بكل الوسائل، حماية وذوداً عن أرضنا وقدسنا وأقصانا.

المصدر / فلسطين أون لاين