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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الخليل وبيت لحم بينهم طفل

01 أكتوبر 2022 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 6 موطنين من محافظتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية، بينما داهمت  مناطق أخرى.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها، وهم: إبراهيم عبد الرحمن الرجبي، ونعيم الرجبي، ومحمود الحداد. 

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب آدم محمد عبد الرحمن درويش (19 عاما)، والطفل أحمد هاني يوسف دعامسة (13 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وفي السياق، اعتقلت القوات كلا من: طلال فايز طلال الدبس، وصامد أحمد حماد، أثناء تواجدهما في مركبة بمنطقة "عقبة حسنة" غربا.

وشمال رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت قبيل منتصف الليل، بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وسط مواجهات مع الشبان، دون تسجيل إصابات.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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